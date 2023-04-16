Депутат обвинил власти Нидерландов в лицемерии из-за помощи украинским фермерам

Правительство Нидерландов является лицемерным и дефективным. Так отреагировал на решение властей страны выделить 40 млн евро на программу Всемирного банка по поддержке работников сельского хозяйства на Украине лидер правой "Партии свободы" Герт Вилдерс.

По мнению парламентария, Амстердаму стоило бы поддержать отечественных аграриев вместо того, чтобы финансировать украинских.

"Лицемерное и дефективное Правительство Нидерландов уничтожает голландских фермеров, но при этом помогает украинским", — написал он в "Твиттере".