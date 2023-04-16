ВС России поразили пункт Иностранного легиона на Донецком направлении

Российские военные поразили пункт временной дислокации Иностранного легиона и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На Донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых налётов... Противник понёс потери в личном составе и военной технике", — приводит его слова ТАСС.

Пункт Иностранного легиона находился в районе Архангельского, также был поражён пункт временной дислокации 129-й бригады теробороны Украины в районе посёлка Керамик и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе села Очеретино. Кроме того, в районе села Победа экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили опорный пункт украинских военных "вместе с личным составом", добавил Бигма.