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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 04:20
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ВС России поразили пункт Иностранного легиона на Донецком направлении

Российские военные поразили пункт временной дислокации Иностранного легиона и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На Донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых налётов... Противник понёс потери в личном составе и военной технике", — приводит его слова ТАСС.

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Пункт Иностранного легиона находился в районе Архангельского, также был поражён пункт временной дислокации 129-й бригады теробороны Украины в районе посёлка Керамик и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе села Очеретино. Кроме того, в районе села Победа экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили опорный пункт украинских военных "вместе с личным составом", добавил Бигма.

Ранее Лайф рассказывал, что войска России уничтожили склад горючего ВСУ в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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