STUK: Из Финляндии вылетели два самолёта с российским ядерным топливом
Два самолёта с российским ядерным топливом вылетели вечером 15 апреля из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана, не уточнив пункт назначения воздушных судов.
"Два самолёта с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером", — написал Тииппана в "Твиттере".
Ранее Минэнерго Украины заявило, что страна в течение следующих трёх лет планирует наладить производство ядерного топлива, которое якобы сможет заменить российское на европейском рынке. Работу Киев намерен вести совместно с американской компанией Westinghouse.
Wikipedia / Ральф Ролечек