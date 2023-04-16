STUK: Из Финляндии вылетели два самолёта с российским ядерным топливом

Два самолёта с российским ядерным топливом вылетели вечером 15 апреля из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана, не уточнив пункт назначения воздушных судов.

"Два самолёта с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером", — написал Тииппана в "Твиттере".