КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 05:10

STUK: Из Финляндии вылетели два самолёта с российским ядерным топливом

Два самолёта с российским ядерным топливом вылетели вечером 15 апреля из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана, не уточнив пункт назначения воздушных судов.

"Два самолёта с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером", — написал Тииппана в "Твиттере".

Hill: Поставки ядерного топлива из России вызвали разногласия в Евросоюзе

Hill: Поставки ядерного топлива из России вызвали разногласия в Евросоюзе

Ранее Минэнерго Украины заявило, что страна в течение следующих трёх лет планирует наладить производство ядерного топлива, которое якобы сможет заменить российское на европейском рынке. Работу Киев намерен вести совместно с американской компанией Westinghouse.

Обложка ©

Wikipedia / Ральф Ролечек

Юлия Коновалова
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