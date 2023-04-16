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16 апреля, 06:54

Американка возмутилась тратой денег на Украину после "Чернобыля в Огайо"

Жительница Огайо возмутилась помощью Украине после крушения поезда с химикатами

<p>Крушение поезда с химвеществами в Огайо. Обложка ©Twitter / <a href="https://twitter.com/509ShawnG/status/1622006141101445120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">509ShawnG</a></p>

Крушение поезда с химвеществами в Огайо. Обложка ©Twitter / 509ShawnG

Жительница американского штата Огайо, где с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химическими веществами, обвинила власти США в чрезмерной помощи Украине. Кортни Миллер заявила, что все деньги страны направляются Киеву, в то время как сами американцы остаются без поддержки своего же государства.

"Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не даёт. Это ужасно!" — заявила она в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Миллер призналась, что у людей нет никакого доверия ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал поезд. Более того, пока власти продолжают выпускать лживые заверения в том, что концентрация опасных химикатов в пределах нормы, множество местных жителей испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.

Кроме того, сложность есть и с получением помощи от Norfolk Southern. По словам девушки, ради этого людям приходится стоять в многочасовых очередях.

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Напомним, ещё в начале февраля в американском штате Огайо с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами, в 14 из которых находился винилхлорид. Его используют для создания продукции из ПВХ, пластика и винила. После ЧП содержимое цистерн было сожжено, что крайне негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.

Николь Вербер
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