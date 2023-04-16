Жительница американского штата Огайо, где с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химическими веществами, обвинила власти США в чрезмерной помощи Украине. Кортни Миллер заявила, что все деньги страны направляются Киеву, в то время как сами американцы остаются без поддержки своего же государства.

"Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не даёт. Это ужасно!" — заявила она в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Миллер призналась, что у людей нет никакого доверия ни Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern, которой принадлежал поезд. Более того, пока власти продолжают выпускать лживые заверения в том, что концентрация опасных химикатов в пределах нормы, множество местных жителей испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.

Кроме того, сложность есть и с получением помощи от Norfolk Southern. По словам девушки, ради этого людям приходится стоять в многочасовых очередях.