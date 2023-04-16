В Германии отключили последние АЭС

В Германии отключили три последние работавшие атомные электростанции (АЭС). Речь идёт о "Неккарвестхайм-2", "Изар-2" и "Эмсланд". Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компании – операторы станций.

"Мы работаем в соответствии с законом, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением", — отметил глава рабочей группы по надзору за АЭС, созданной в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ, Геррит Нихаус.

Последней от сети была отключена станция "Неккарвестхайм-2", которая находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Это произошло в 23:59 по местному времени (00:59 мск).

Германия решила отказаться от АЭС ещё в 2011 году — после аварии на японской станции "Фукусима-1". Изначально отключить последние станции планировалось к 1 января, но из-за ситуации на Украине этот срок продлили до 15 апреля. Первая коммерческая АЭС была запущена в стране в 1960 году в округе Нижняя Франкония.

К 2024 году Берлин планирует заменить поставки угля и нефти. Полностью перейти на "зелёную энергетику" ФРГ может к 2045 году.