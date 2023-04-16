Момент смертельного ДТП с пакистанским министром попал на видео
Министр по делам религии Пакистана Абдул Шакур погиб в ДТП в Исламабаде
Последствия ДТП, в котором погиб пакистанский министр Абдул Шакур. Обложка © Twitter / Полиция Исламабада
Министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур погиб в ДТП в столице страны Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
ДТП, в котором погиб министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур. Видео © Twitter / sirajnoorani / moumkts1
Министр за рулём личного легкового автомобиля ехал от отеля Marriott на Конститьюшен-авеню, где находится большинство государственных учреждений страны, когда в него со стороны водителя влетел пикап Toyota Hilux Revo. Шакур находился в автомобиле один, он скончался в результате травмы головы. Полицейские задержали пять человек, ехавших в машине, которая столкнулась с авто министра.
Погибший министр Абдул Шакур. Фото © Dawn
Соболезнования родным и близким Шакура выразил президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шахбаз Шариф. Погибшему было 55 лет.
Ранее Лайф писал, что отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова попал в ДТП. Скорая увезла 56-летнего мужчину в больницу, но спасти его не удалось.