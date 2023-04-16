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16 апреля, 08:07

Момент смертельного ДТП с пакистанским министром попал на видео

Министр по делам религии Пакистана Абдул Шакур погиб в ДТП в Исламабаде

<p>Последствия ДТП, в котором погиб пакистанский министр Абдул Шакур. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ICT_Police/status/1647349181995003906/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Исламабада</a></p>

Последствия ДТП, в котором погиб пакистанский министр Абдул Шакур. Обложка © Twitter / Полиция Исламабада

Министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур погиб в ДТП в столице страны Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП, в котором погиб министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур. Видео © Twitter / sirajnoorani / moumkts1

Министр за рулём личного легкового автомобиля ехал от отеля Marriott на Конститьюшен-авеню, где находится большинство государственных учреждений страны, когда в него со стороны водителя влетел пикап Toyota Hilux Revo. Шакур находился в автомобиле один, он скончался в результате травмы головы. Полицейские задержали пять человек, ехавших в машине, которая столкнулась с авто министра.

Погибший министр Абдул Шакур. Фото © Dawn

Погибший министр Абдул Шакур. Фото © Dawn

Соболезнования родным и близким Шакура выразил президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шахбаз Шариф. Погибшему было 55 лет.

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Никита Никонов
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