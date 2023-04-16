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16 апреля, 08:23

В ТОР "Камчатка" вошли новые районы

Кабмин сообщил о расширении границ территории опережающего развития "Камчатка"

В состав территории опережающего развития "Камчатка" включены новые районы, туда направят более 350 миллионов рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство расширило границы ТОР "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объём инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей", — говорится в тексте.

Например, в Елизовском районе Камчатского края и Петропавловске-Камчатском проведут модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия, а именно — на карьерах "Пионерский-4" и "Заозёрный" установят новое оборудование, что увеличит объёмы производства как минимум в два раза. Кроме того, в Петропавловске заработает цех по изготовлению строительных пеноблоков, а в Елизово — склад по ремонту спецтехники.

Новые объекты введут в эксплуатацию в начале 2024 года. Всего создано 20 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке для развития флагманских отраслей региона. Объём инвестиций превысил 4,9 триллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году состоится с 10 по 13 сентября. Мероприятие по традиции пройдёт во Владивостоке, объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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