Восточный экономический форум перенесли на 10–13 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году состоится с 10 по 13 сентября, на несколько дней раньше. Об этом объявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"ВЭФ состоится с 10 по 13 сентября. Новая дата утверждена с учётом графиков проведения международных мероприятий. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуру и расширение туристического сотрудничества", — уточнил Трутнев, которого цитирует пресс-служба аппарата полпреда.

Вице-премьер подчеркнул, что мероприятие во Владивостоке в этом году, как и всегда, объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Изначально планировалось, что ВЭФ пройдёт 5–8 сентября, позже Росконгресс называл дату проведения мероприятия 12–15 сентября 2023 года.