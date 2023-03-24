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Опубликовано 24 марта 2023, 18:12

Восточный экономический форум перенесли на 10–13 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году состоится с 10 по 13 сентября, на несколько дней раньше. Об этом объявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"ВЭФ состоится с 10 по 13 сентября. Новая дата утверждена с учётом графиков проведения международных мероприятий. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуру и расширение туристического сотрудничества",  уточнил Трутнев, которого цитирует пресс-служба аппарата полпреда.

Вице-премьер подчеркнул, что мероприятие во Владивостоке в этом году, как и всегда, объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Изначально планировалось, что ВЭФ пройдёт 5–8 сентября, позже Росконгресс называл дату проведения мероприятия 12–15 сентября 2023 года.

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Форум был учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году участники ВЭФ подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей. Мероприятие прошло с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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Андрей Бражников
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