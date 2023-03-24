Восточный экономический форум перенесли на 10–13 сентября
Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году состоится с 10 по 13 сентября, на несколько дней раньше. Об этом объявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"ВЭФ состоится с 10 по 13 сентября. Новая дата утверждена с учётом графиков проведения международных мероприятий. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуру и расширение туристического сотрудничества", — уточнил Трутнев, которого цитирует пресс-служба аппарата полпреда.
Вице-премьер подчеркнул, что мероприятие во Владивостоке в этом году, как и всегда, объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Изначально планировалось, что ВЭФ пройдёт 5–8 сентября, позже Росконгресс называл дату проведения мероприятия 12–15 сентября 2023 года.
Форум был учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году участники ВЭФ подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей. Мероприятие прошло с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.