Уловки для связок: Как прокачать голос и сохранить его юным до самой старости

Хотите на долгие годы сохранить юный голос? Тогда стоит всерьёз задуматься о своём образе жизни и внести изменения в распорядок дня, в частности хорошо высыпаться, следить за питанием, а также отказаться от вредных привычек, в том числе холодного шампанского.

По мнению профессора театрального института имени Б. Щукина Марии Оссовской, голосом можно даже лечить, он создаёт уникальную эмоциональную атмосферу и психологически воздействует на каждого по-своему, имея терапевтический эффект. При этом в голосе сразу всё слышно, в особенности жизненную позицию, ритм жизни или радость. При этом на звучании сразу сказывается и то, если вы занимаетесь совсем не любимым делом.

"Яркий и звонкий голос даёт понять, что у человека всё хорошо, такие люди уверены в себе, они знают, что делают, спокойный и умиротворённый голос смыкается с достоинством, с честью, а тихий робкий голос, например, говорит о том, что человек не уверен, чего-то не знает", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

Людям, которые хотят сохранить свой голос, она посоветовала просто беречь его и следить за здоровьем: не пить ледяные напитки, не есть острое, а зимой не переохлаждаться. А камерный и оперный певец Алексей Мартынов посоветовал хорошо отдыхать, спать не менее восьми часов и потреблять только натуральные продукты.

При этом диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова отметила, что голос постареть не может. В пример она привела коллег — Виктора Балашова и Игоря Кириллова, обладавших прекрасными голосами. Кстати, чтобы прокачать и свой, она посоветовала с детства громко вслух читать стихи, тексты и прозу.