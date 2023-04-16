Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили пять групп украинских диверсантов на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

Офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев заявил об уничтожении пяти украинских ДРГ на Купянском направлении. Видео © Telegram / Министерство обороны РФ

"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й, 105-й отдельных бригад территориальной обороны", — заявил офицер на видео, которое опубликовало Минобороны.

Также российская артиллерия сорвала две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Двуречная и Стельмаховка, добавил представитель группировки "Запад". Кроме того, по словам Шепелявцева, разведгруппа бригады спецназначения вскрыла укрытие противника, которое затем уничтожил расчёт самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" под командованием старшего сержанта Алексея Попова.

А в ходе контрбатарейной борьбы комплексным применением расчётов РСЗО "Град" и гаубиц "Мста-С" было уничтожено украинское орудие Д-20 в районе населённого пункта Кучеровка, заключил офицер.