Папа римский поздравил россиян с Пасхой и пожелал благословения Господа

Папа римский Франциск поздравил православных россиян с Пасхой, пожелав благословения Господа и Богородицы. Его слова передал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий с ним переписку.

"Всем православным братьям — мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! <...> Да благословит народ ваш Господь, и да сохранит его Богоматерь!" — цитирует РИА "Новости" перевод письма понтифика.

Папа римский отметил, что молится за всех "православных братьев и сестёр разных национальностей", чтобы "воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира".