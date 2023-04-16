КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 10:29

Папа римский поздравил россиян с Пасхой и пожелал благословения Господа

Папа римский Франциск поздравил православных россиян с Пасхой, пожелав благословения Господа и Богородицы. Его слова передал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий с ним переписку.

"Всем православным братьям — мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! <...> Да благословит народ ваш Господь, и да сохранит его Богоматерь!" — цитирует РИА "Новости" перевод письма понтифика.

Папа римский отметил, что молится за всех "православных братьев и сестёр разных национальностей", чтобы "воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира".

Что самое главное в Пасхе и что нужно непременно сделать в Светлое Христово Воскресение

Что самое главное в Пасхе и что нужно непременно сделать в Светлое Христово Воскресение

Ранее с великим праздником православных христиан поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Пасха — это замечательный, всеми любимый праздник, который дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые помыслы и поступки.

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Николь Вербер
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