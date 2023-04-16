КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 11:30

Тайны песков: О чём говорят найденные в катарской пустыне загадочные символы

CNN: Учёные пытаются разгадать тайну загадочных наскальных рисунков в Катаре

<p>Фото © twitter.com/ <a href="https://twitter.com/TroubledMindsR/status/1464729514081091585/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TroubledMindsR</a></p>

Фото © twitter.com/ TroubledMindsR

Учёные пытаются разгадать загадки около 900 петроглифов, найденных в Аль-Джассасии — крупнейшем памятнике наскального искусства в Катаре. Об этом пишет CNN.

Аль-Джассасия была открыта археологической группой во главе с датчанином Хольгером Капелем в 1961 году. В 1970-х исследователи в процессе изучения этого района обнаружили 874 таинственные резные фигурки. Одним из главных изображений, которое часто повторяется, является странный овал с выходящими линиями, отчасти напоминающими ползающих жуков. Тем не менее считается, что если посмотреть с высоты, то эти изображения представляют собой лодку с вёслами. По мнению учёных, эти суда символизируют ремёсла по добыче жемчуга, который в древние времена широко экспортировался из этой части земного шара.

"Наскальная живопись широко распространена на Аравийском полуострове, однако некоторые изображения в Аль-Джассасии уникальны. Таких больше нигде не найти", — отметил руководитель раскопок из Музея Катара Ферхан Сакал.

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По его словам, рисунки показывают высокий уровень творчества и наблюдательности авторов, а также говорят об их абстрактном мышлении, так как художники не могли видеть традиционные арабские суда с высоты птичьего полёта. Эксперты только предполагают, почему в этом районе так много изображений лодок по сравнению с другими памятниками наскальных рисунков на побережье Катара. Суда играли большую роль в верованиях древних, они видели в них символическое средство перемещения из этого мира в следующий, говорят исследователи.

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Никита Никонов
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