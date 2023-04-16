В гибели актёра "Убойной силы" заподозрили пьяного электросамокатчика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели актёра Молодёжного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Ранее в соцсетях появилась информация, что артиста сбил пьяный молодой человек на электросамокате.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову установить обстоятельства гибели актёра Вадима Кимовича Волкова и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", — сообщает пресс-служба СКР.

В СК также напомнили, что уже неоднократно обращали внимание на подобные случаи, итогом чего стали инициативы по изменению ПДД, связанных с использованием электросамокатов. Однако в последнее время вновь участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на таких транспортных средствах, отметили в Следственном комитете.