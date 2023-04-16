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16 апреля, 11:17

В гибели актёра "Убойной силы" заподозрили пьяного электросамокатчика

СК проверит версию гибели актёра Волкова из-за парня на электросамокате

<p>Актёр Вадим Волков. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/23010/foto/289803/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Вадим Волков. Обложка © kino-teatr.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели актёра Молодёжного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Ранее в соцсетях появилась информация, что артиста сбил пьяный молодой человек на электросамокате.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову установить обстоятельства гибели актёра Вадима Кимовича Волкова и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", сообщает пресс-служба СКР.

В СК также напомнили, что уже неоднократно обращали внимание на подобные случаи, итогом чего стали инициативы по изменению ПДД, связанных с использованием электросамокатов. Однако в последнее время вновь участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на таких транспортных средствах, отметили в Следственном комитете.

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

Напомним, о смерти актёра Вадима Волкова в возрасте 59 лет стало известно 9 апреля. Зрителям он запомнился по лентам "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы", "Бандитский Петербург", "Тест на беременность" и "Тайны следствия". А за 12 лет службы в Молодёжном театре он сыграл во множестве популярных спектаклей.

Никита Никонов
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