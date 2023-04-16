Турчанка упала в обморок после подхода к штанге на чемпионате Европы

Пелинсу выступает в весовой категории до 49 килограммов. На кадрах она готовится к подходу, поднимает штангу, однако в какой-то момент бросает её и резко падает навзничь. Ей на помощь сразу же бросаются организаторы ЧЕ и медики. В итоге они унесли спортсменку на носилках и оказали первую помощь.