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16 апреля, 11:50

Турчанка упала в обморок после подхода к штанге на чемпионате Европы

Турецкая штангистка Пелинсу потеряла сознание на чемпионате Европы в Ереване

21-летняя турецкая спортсменка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время выступления на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Ереване.

Турецкая штангистка потеряла сознание во время чемпионата Европы в Ереване. Видео © Twitter / Kuba Kędzior

Пелинсу выступает в весовой категории до 49 килограммов. На кадрах она готовится к подходу, поднимает штангу, однако в какой-то момент бросает её и резко падает навзничь. Ей на помощь сразу же бросаются организаторы ЧЕ и медики. В итоге они унесли спортсменку на носилках и оказали первую помощь.

Стоматолог на примере тяжелоатлетов объяснил важность правильного прикуса

Стоматолог на примере тяжелоатлетов объяснил важность правильного прикуса

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Баку отозвала своих тяжелоатлетов с чемпионата Европы, который проходит в Армении. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением азербайджанского государственного флага.

Обложка ©

Twitter / Kuba Kędzior

Николь Вербер
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