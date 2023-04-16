Турчанка упала в обморок после подхода к штанге на чемпионате Европы
Турецкая штангистка Пелинсу потеряла сознание на чемпионате Европы в Ереване
21-летняя турецкая спортсменка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время выступления на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Ереване.
Турецкая штангистка потеряла сознание во время чемпионата Европы в Ереване. Видео © Twitter / Kuba Kędzior
Пелинсу выступает в весовой категории до 49 килограммов. На кадрах она готовится к подходу, поднимает штангу, однако в какой-то момент бросает её и резко падает навзничь. Ей на помощь сразу же бросаются организаторы ЧЕ и медики. В итоге они унесли спортсменку на носилках и оказали первую помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Баку отозвала своих тяжелоатлетов с чемпионата Европы, который проходит в Армении. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением азербайджанского государственного флага.
Twitter / Kuba Kędzior