Войска России поразили командные пункты двух бригад теробороны Украины

В ходе выполнения задач спецоперации российским военным удалось поразить командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Поражена живая сила и техника противника в 127 районах.