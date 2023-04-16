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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 11:53
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Войска России поразили командные пункты двух бригад теробороны Украины

В ходе выполнения задач спецоперации российским военным удалось поразить командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Поражена живая сила и техника противника в 127 районах.

ВС России поразили пункт Иностранного легиона на Донецком направлении
ВС России поразили пункт Иностранного легиона на Донецком направлении

Кстати, также в Минобороны сообщили об успехах бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Штурмовым отрядам под прикрытием десантников удалось взять под контроль новые кварталы города.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Николь Вербер
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