КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 11:50

ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также противник лишился множества единиц техники.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 автомобиля, гаубица "Мста-Б", 2 гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган", сказал он.

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Также в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнера" освободили ещё два квартала Артёмовска при содействии десантников. Последние сковывали действия ВСУ на флангах наступающих сил.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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