ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также противник лишился множества единиц техники.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 автомобиля, гаубица "Мста-Б", 2 гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган", — сказал он.