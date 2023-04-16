КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 12:17

Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал мира "после разгрома врага"

<p>Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал им мира после достижения целей спецоперации на Украине и "полного разгрома врага".

"В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей СВО и полного разгрома врага", написал он в своём телеграм-канале.

Стало известно, что будет на пасхальном столе у Путина

Стало известно, что будет на пасхальном столе у Путина

Ранее православных христиан с Пасхой поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил "созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви", направленную на сохранению российского культурного наследия.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • пасха
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров