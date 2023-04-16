Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал мира "после разгрома врага"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал им мира после достижения целей спецоперации на Украине и "полного разгрома врага".
"В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей СВО и полного разгрома врага", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее православных христиан с Пасхой поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил "созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви", направленную на сохранению российского культурного наследия.