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Опубликовано 16 апреля 2023, 12:17
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Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал мира "после разгрома врага"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал им мира после достижения целей спецоперации на Украине и "полного разгрома врага".

"В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей СВО и полного разгрома врага", написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее православных христиан с Пасхой поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил "созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви", направленную на сохранению российского культурного наследия.

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Матвей Константинов
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