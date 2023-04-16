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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 12:23
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Министр обороны Украины сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции

Резников: Потери ВСУ меньше, чем при землетрясениях в Турции

Потери, понесённые ВСУ в ходе конфликта на Украине, меньше, чем число погибших в результате землетрясений в Турции, утверждает министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Я не могу назвать вам число, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясений в Турции", сказал он в интервью испанской газете La Razon.

Что касается помощи со стороны Запада, то министр вспомнил своё "слишком длинное" письмо Деду Морозу и заверил, что часть загаданного оружия Киеву таки поставили. Осталось лишь "получить бойцов".

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Также в ходе беседы Алексей Резников обвинил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в затягивании интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году именно она убедила союзников в необходимости отказать стране в присоединении.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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