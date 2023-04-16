Министр обороны Украины сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции

Потери, понесённые ВСУ в ходе конфликта на Украине, меньше, чем число погибших в результате землетрясений в Турции, утверждает министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Я не могу назвать вам число, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясений в Турции", — сказал он в интервью испанской газете La Razon.

Что касается помощи со стороны Запада, то министр вспомнил своё "слишком длинное" письмо Деду Морозу и заверил, что часть загаданного оружия Киеву таки поставили. Осталось лишь "получить бойцов".