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16 апреля, 12:57

Марин Ле Пен рассказала о состоянии попавшего в больницу отца

Марин Ле Пен рассказала, что её госпитализированный отец чувствует себя хорошо

<p>Обложка © shutterstock</p>

Обложка © shutterstock

Французский политик, основатель крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен, попавший накануне в больницу, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его дочь Марин Ле Пен.

"Он с честью приближается к своему 95-летию. Требуется несколько посещений больницы для проведения необходимых процедур, но он чувствует себя хорошо", — сказала Ле Пен в эфире телеканала LCI.

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Напомним, в субботу французские СМИ сообщили о госпитализации 94-летнего Жан-Мари Ле Пена. Утверждалось, что он почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем может являться сердечная недостаточность. 20 июня Ле Пену исполнится 95 лет.

Никита Никонов
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