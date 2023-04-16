Марин Ле Пен рассказала о состоянии попавшего в больницу отца
Марин Ле Пен рассказала, что её госпитализированный отец чувствует себя хорошо
Обложка © shutterstock
Французский политик, основатель крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен, попавший накануне в больницу, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его дочь Марин Ле Пен.
"Он с честью приближается к своему 95-летию. Требуется несколько посещений больницы для проведения необходимых процедур, но он чувствует себя хорошо", — сказала Ле Пен в эфире телеканала LCI.
Напомним, в субботу французские СМИ сообщили о госпитализации 94-летнего Жан-Мари Ле Пена. Утверждалось, что он почувствовал себя плохо во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем может являться сердечная недостаточность. 20 июня Ле Пену исполнится 95 лет.