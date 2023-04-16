Более 30 тысяч чехов вышли на митинг против правительства в Праге

Около 30–35 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге в центре столицы Чехии, Праге. Об этом сообщает издание Idnes со ссылкой на организаторов мероприятия на Вацлавской площади.

Акцию под девизом "Чехия против бедности" организовала недавно созданная партия "Право. Уважение. Профессионализм" (ПУП). Заявлено, что цель митинга — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения обычных граждан, которым в последнее время приходится справляться с подорожанием продуктов, автомобильного топлива, энергоносителей. Главным оратором на акции должен стать лидер ПУП Индржих Райх.

По окончании мероприятия организаторы планируют шествие к правительственным зданиям и их блокаду, однако первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан уже заявил, что полиция готова принять все меры для охраны госучреждений и сохранения общественного порядка.