Нужны вода и резкий тон: Как отучить кошку драть обои

Чтобы правильно наказать и отучить кошку делать пакости, достаточно приобрести пульверизатор, уверяет фелинолог Ольга Тарновская. По её словам, кошки способны запомнить лишь до пяти вещей, которые делать строго нельзя.

"Как отрицательное подкрепление используется обычный пульверизатор с обычной водой. Этот пульверизатор выставляется на дальнюю струю воды. В тот момент, когда кошка делает то, что вам не нравится, вы стреляете водой в её "лицо" и говорите резким голосом, очень неприятным: "Нельзя", — рассказала эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Причём, отметила специалист, бесполезно ругать кошку за уже содеянный поступок. Плохая привычка домашнего животного должна моментально сопровождаться негативной реакцией хозяина.