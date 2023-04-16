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16 апреля, 14:16

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Уфе

<p>В многоэтажке в Уфе произошёл взрыв. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/3578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

В многоэтажке в Уфе произошёл взрыв. Фото © t.me / МЧС Башкортостан

В квартире одного из многоквартирных домов в Уфе произошёл взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан и публикует кадры с места происшествия.

"Сегодня в 15:38 в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение, что в квартире многоквартирного жилого дома 201/1 по ул. Кольцевой в Уфе произошёл хлопок, выбило окна", — указано в телеграм-канале ведомства.

ЧП случилось на первом этаже, повреждён натяжной потолок и выбиты стёкла. Эксперты выясняют причины произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в Воронеже загорелся и взорвался автомобиль, после чего огонь перекинулся на рядом стоящую машину. Никто не пострадал.

Татьяна Миссуми
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