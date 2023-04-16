Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Уфе

В квартире одного из многоквартирных домов в Уфе произошёл взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан и публикует кадры с места происшествия.

"Сегодня в 15:38 в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение, что в квартире многоквартирного жилого дома 201/1 по ул. Кольцевой в Уфе произошёл хлопок, выбило окна", — указано в телеграм-канале ведомства.

ЧП случилось на первом этаже, повреждён натяжной потолок и выбиты стёкла. Эксперты выясняют причины произошедшего.