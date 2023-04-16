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16 апреля, 16:11

Британцы пришли в ярость из-за богатства и вороватости украинских беженцев

Daily Mail узнала о гневе британцев из-за вороватости беженцев с Украины

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski

Британцы жалуются на участившиеся случаи воровства со стороны украинских беженцев и требуют от властей жёстче и тщательнее проверять их перед подселением. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению англичан, среди приехавших украинцев много обеспеченных, но желающих пожить на халяву по программе помощи беженцам в Великобритании. Так, гостей из Незалежной стали замечать в люксовых магазинах, салонах красоты или за покупкой Apple, при этом они бесплатно проживают в приютивших их британских семьях.

Но самое вопиющее — это кражи, уверены англичане. Издание приводит в пример историю 53-летней Эммы Нишигаки, паспорт которой украинка Юлия нелегально использовала для оформления виз более 20 соотечественникам. Всего за год около 170 тысяч граждан Украины воспользовались услугой по подселению к семьям британцев.

В Британии рассказали, как украинские беженцы разочаровались в "сливках Европы"

В Британии рассказали, как украинские беженцы разочаровались в "сливках Европы"

Ранее сообщалось, что власти Великобритании предлагают ввести в стране лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев, чтобы не разориться на их содержании.

Татьяна Миссуми
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