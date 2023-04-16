Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Петербурге

В Санкт-Петербурге прорвало трубопровод и кипяток фонтаном начал бить из люка, поднимаясь на высоту в несколько метров. Очевидцы делятся в Сети кадрами коммунального бедствия на 5-й Советской улице.

В Санкт-Петербурге прорвало трубопровод. Видео © VK / "Последние новости"

Автор ролика рассказывает, что невозможно даже перейти дорогу. Вода плотным потоком бьёт в окна соседних домов, доставая до третьего этажа, и рекой растекается по улице. Колёса припаркованных рядом машин на треть ушли под воду. Пострадавших нет.

Спецслужбы уже приступили к устранению аварии, участок улицы перекрыт, по нему ограничено движение. Компания "Теплосети Санкт-Петербурга" пообещали возместить ущерб, нанесённый прорывом труб.