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16 апреля, 16:31

Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Петербурге

В Петербурге фонтан кипятка затопил улицу после прорыва трубопровода

В Санкт-Петербурге прорвало трубопровод и кипяток фонтаном начал бить из люка, поднимаясь на высоту в несколько метров. Очевидцы делятся в Сети кадрами коммунального бедствия на 5-й Советской улице.

В Санкт-Петербурге прорвало трубопровод. Видео © VK / "Последние новости"

Автор ролика рассказывает, что невозможно даже перейти дорогу. Вода плотным потоком бьёт в окна соседних домов, доставая до третьего этажа, и рекой растекается по улице. Колёса припаркованных рядом машин на треть ушли под воду. Пострадавших нет.

Спецслужбы уже приступили к устранению аварии, участок улицы перекрыт, по нему ограничено движение. Компания "Теплосети Санкт-Петербурга" пообещали возместить ущерб, нанесённый прорывом труб.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком на пересечении 10-й Красноармейской и Дровяной улиц, в яму угодила семья с детьми в машине. Они получили ожоги.

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VK / "Последние новости"

Татьяна Миссуми
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