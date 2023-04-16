Российских футболистов пригласили на международный турнир в Бразилию
Юношеская сборная России получила предложение на турнир под эгидой БРИКС
Сборная России по футболу U17 (до 17 лет) получила приглашение на международный турнир под эгидой БРИКС, пишет газета "Спорт-Экспресс". Первенство пройдёт в мае этого года.
Также среди участников заявлены сборная Бразилии с футболистами того же возраста и ряд местных клубов для игроков 2006 года рождения.
Лайф писал, что сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Китая в 2024 году. По словам президента РФС Александра Дюкова, китайская сторона не дала точного ответа, однако "это одна из опций".
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