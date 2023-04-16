Российских футболистов пригласили на международный турнир в Бразилию

Сборная России по футболу U17 (до 17 лет) получила приглашение на международный турнир под эгидой БРИКС, пишет газета "Спорт-Экспресс". Первенство пройдёт в мае этого года.

Также среди участников заявлены сборная Бразилии с футболистами того же возраста и ряд местных клубов для игроков 2006 года рождения.