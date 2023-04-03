Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 13:05

Дюков заявил, что сборная России может сыграть с Китаем в 2024 году

Сборная России может встретиться с командой Китая на футбольном поле уже в следующем году, обсуждения по данной теме ведутся, сообщил президент РФС Александр Дюков в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая не была готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных Ирана и России завершился вничью. Встреча состоялась в Тегеране, финальный счёт 1:1. Позднее в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак (2:0).

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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