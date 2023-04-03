Дюков заявил, что сборная России может сыграть с Китаем в 2024 году

Сборная России может встретиться с командой Китая на футбольном поле уже в следующем году, обсуждения по данной теме ведутся, сообщил президент РФС Александр Дюков в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" .

"Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая не была готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций", — уточнил он.