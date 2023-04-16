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16 апреля, 17:47

Румыны обрушили гнев на соратника Орбана за сравнение Трансильвании с Крымом

Соратник Орбана сравнил значимость Крыма для России и Трансильвании для Венгрии

Румынских журналистов разгневали слова соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жолта Байера о том, что Крым так же важен для россиян, как для венгров Трансильвания (историческая область на северо-западе Румынии, где компактно проживает венгерское меньшинство).

"Полуостров Крым — это символ для [президента РФ Владимира] Путина, как Трансильвания для нас", — высказал свою точку зрения Байер в эфире телеканала HIR TV.

Обозреватели румынского портала G4 Media.ro Андреа Павел и Михай Роман сразу набросились на политика. Сравнение соратника Орбана окрестили "ревизионистским посланием". В ситуацию вмешался и журналист The New York Times Бенджамин Новак, который пишет статьи о Венгрии. Он попросил Бухарест отреагировать на заявление Байера.

Трампа и Маска пригласили в Крым

Трампа и Маска пригласили в Крым

Напомним, 18 марта 2014 года Крым вошёл в состав России по результатам проведённого референдума. В этом году президент РФ Владимир Путин прибыл в честь праздника в Севастополь, где посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".

Обложка ©

Unsplash

Андрей Бражников
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