Трампа и Маска пригласили в Крым

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов пригласил экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска посетить полуостров.

"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убеждён, что, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

Спикер заверил, что бывший американский президент уедет из Крыма совсем другим человеком и "многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита".