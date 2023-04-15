Трампа и Маска пригласили в Крым
Глава парламента Крыма Константинов пригласил Трампа и Маска на полуостров
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock, © Getty Images / Maja Hitij
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов пригласил экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска посетить полуостров.
"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убеждён, что, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".
Спикер заверил, что бывший американский президент уедет из Крыма совсем другим человеком и "многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита".
Ранее политолог Дмитрий Ефремов рассказал, как изменится курс США по Украине, если Трамп вновь станет президентом. По его словам, в случае победы на выборах действия республиканца в отношении Киева будут кардинально отличаться от политики нынешнего лидера США Джо Байдена. Напомним, что выборы в Соединённых Штатах состоятся в конце следующего года. К слову, Маск ранее предрёк Трампу сокрушительную победу на выборах в случае ареста.