В Крыму заявили, что "могильщик" Зеленский "аннигилировал и превратил Украину в зомби"
Глава парламента Крыма Константинов: Украина как суверенное государство исчезла
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украину стоит перестать воспринимать как государство. По его словам, это территория, на которой группа людей захватила власть.
"Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это территория, на которой группа людей захватила власть", — приводит его слова РИА "Новости".
Константинов подчеркнул, что на сегодняшний день Незалежная представляет собой разорённую страну с "астрономическим объёмом долгов". А президент Владимир Зеленский, по словам главы крымского парламента, человек, который сделал всё, чтобы Украина "развалилась, аннигилировалась и превратилась в зомби".
"Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны", — отметил Константинов.
Ранее глава парламента Крыма предложил "оптимальный вариант" завершения конфликта на Украине. Он считает, что для этого необходимо обеспечить регионы страны возможностью самим выбирать свою политическую судьбу.
ТАСС / EPA