Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украину стоит перестать воспринимать как государство. По его словам, это территория, на которой группа людей захватила власть.

"Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это территория, на которой группа людей захватила власть", — приводит его слова РИА "Новости".

Константинов подчеркнул, что на сегодняшний день Незалежная представляет собой разорённую страну с "астрономическим объёмом долгов". А президент Владимир Зеленский, по словам главы крымского парламента, человек, который сделал всё, чтобы Украина "развалилась, аннигилировалась и превратилась в зомби".

"Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны", — отметил Константинов.