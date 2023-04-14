"Что это было?": Военный эксперт назвал поведение Зеленского в Польше "кривлянием"
Эксперт Кедми: Зеленский способен запретить украинский язык в угоду Польше
Президент Украины Владимир Зеленский при военной помощи со стороны Польши может отодвинуть украинский язык и сделать польский вторым государственным. Так считает бывший руководитель израильских спецслужб и военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, Зеленский сейчас готов повторить позор президента Молдавии Майи Санду, которая заявила, что есть только румынский язык, а молдавского не существует.
"Что это было в Польше? Это кривляние Зеленского на польском языке. Сейчас только не хватало, чтобы он повторил позор Майи Санду — позорный для всего молдавского народа трюк румынской гражданки на посту президента Молдавии — и объявил польский язык вторым государственным на Украине", — сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.
Кедми заявил, что не удивится, если Зеленский и вовсе запретит украинский язык по просьбе Польши. Он считает, что это вполне возможно, если польские войска войдут на Украину для защиты.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу с официальным визитом. В ходе встречи польский президент Анджей Дуда обещал Украине половину флота Польши из истребителей МиГ-29. На встрече Зеленский сказал, что между странами скоро не будет границ. Слова украинского лидера вызвали немалую панику в Сети.
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