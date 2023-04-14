"Что это было?": Военный эксперт назвал поведение Зеленского в Польше "кривлянием"

Президент Украины Владимир Зеленский при военной помощи со стороны Польши может отодвинуть украинский язык и сделать польский вторым государственным. Так считает бывший руководитель израильских спецслужб и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Зеленский сейчас готов повторить позор президента Молдавии Майи Санду, которая заявила, что есть только румынский язык, а молдавского не существует.

"Что это было в Польше? Это кривляние Зеленского на польском языке. Сейчас только не хватало, чтобы он повторил позор Майи Санду — позорный для всего молдавского народа трюк румынской гражданки на посту президента Молдавии — и объявил польский язык вторым государственным на Украине", — сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.