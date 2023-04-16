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16 апреля, 18:24

Зрители сняли ужас на фестивале Коачелла с падением воздушной гимнастки с высоты

В США воздушная гимнастка упала с высоты на фестивале «Коачелла»

В США на латиноамериканском фестивале «Коачелла» с большой высоты сорвалась воздушная акробатка. Как пишет TMZ, её нога выскользнула из ленты, позволяющей парить в воздухе. Сразу после этого зрители попросили выключить музыку, а одна из зрительниц потеряла сознание от увиденного.

Момен падения и госпитализации упавшей на фестивале Коачелла акробатки. Видео © TMZ

До приезда медиков она была абсолютно неподвижна. До сих пор неясно, что именно стало причиной падения — проблемы с координацией или полученная в воздухе травма. Также неизвестно, какие именно повреждения получила артистка и в каком состоянии она находится в больнице.

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Лайф рассказывал, как турецкая спортсменка упала в обморок во время выступления на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике. Она подошла к штанге, взяла её, присела, встала и упала на пол, бросив снаряд перед собой. Её сразу окружили организаторы и медики.

Обложка ©

TMZ

Матвей Константинов
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