Зрители сняли ужас на фестивале Коачелла с падением воздушной гимнастки с высоты

В США на латиноамериканском фестивале «Коачелла» с большой высоты сорвалась воздушная акробатка. Как пишет TMZ, её нога выскользнула из ленты, позволяющей парить в воздухе. Сразу после этого зрители попросили выключить музыку, а одна из зрительниц потеряла сознание от увиденного.

Момен падения и госпитализации упавшей на фестивале Коачелла акробатки. Видео © TMZ

До приезда медиков она была абсолютно неподвижна. До сих пор неясно, что именно стало причиной падения — проблемы с координацией или полученная в воздухе травма. Также неизвестно, какие именно повреждения получила артистка и в каком состоянии она находится в больнице.