Зрители сняли ужас на фестивале Коачелла с падением воздушной гимнастки с высоты
В США воздушная гимнастка упала с высоты на фестивале «Коачелла»
В США на латиноамериканском фестивале «Коачелла» с большой высоты сорвалась воздушная акробатка. Как пишет TMZ, её нога выскользнула из ленты, позволяющей парить в воздухе. Сразу после этого зрители попросили выключить музыку, а одна из зрительниц потеряла сознание от увиденного.
Момен падения и госпитализации упавшей на фестивале Коачелла акробатки. Видео © TMZ
До приезда медиков она была абсолютно неподвижна. До сих пор неясно, что именно стало причиной падения — проблемы с координацией или полученная в воздухе травма. Также неизвестно, какие именно повреждения получила артистка и в каком состоянии она находится в больнице.
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