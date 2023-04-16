Британский писатель и журналист Питер Хитченс предупредил, что вовлечение Королевских Вооружённых сил в украинский конфликт свидетельствует о недемократичности Лондона. В колонке для газеты Daily Mail он описал последствия такого шага.

По оценке Хитченса, доказательством наличия у Лондона своих интересов в кризисе служат обнародованные подробности случившегося осенью 2022 года инцидента над Чёрным морем с участием "почти сбитого" самолёта RC-135 Rivet Joint британских ВВС, на борту которого находилось порядка 30 спецназовцев. В связи с этим у обозревателя появился ряд вопросов к властям.

"Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, чем это обернётся? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?" — выразил возмущение Хитченс.

По его мнению, от конфликта на Украине выгоду получают в первую очередь США, так как американский правящий класс напуган возможностью усиления роли России на мировой арене. А роль Британии в противостоянии Москвы и Вашингтона для Хитченса остаётся непонятной. Он уверен, что Соединённое королевство не обязано принимать в этом участие.