КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 20:12

Головин забил седьмой мяч и повторил рекорд результативности во Франции

<p>Александр Головин после гола. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/1647676998246887424/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AS Monaco</a></p>

Александр Головин после гола. Обложка © Twitter / AS Monaco

"Монако" одержал победу над "Лорьяном" со счётом 3:1 в матче 31-го тура чемпионата Франции. Один из мячей — на счету российского полузащитника Александра Головина.

Для россиянина этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне. Также на его счету семь голевых передач. Головин повторил свой рекорд результативности — впервые 14 очков он набрал в сезоне 2020/2021. Тогда у него было пять голов и девять передач.

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До конца сезона "Монако" осталось провести семь матчей.

Ранее Лайф писал, что Александр Кокорин может вернуться из "Ариса" в "Фиорентину". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.

Артур Лапсаков
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