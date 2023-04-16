Головин забил седьмой мяч и повторил рекорд результативности во Франции
Александр Головин после гола. Обложка © Twitter / AS Monaco
"Монако" одержал победу над "Лорьяном" со счётом 3:1 в матче 31-го тура чемпионата Франции. Один из мячей — на счету российского полузащитника Александра Головина.
Для россиянина этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне. Также на его счету семь голевых передач. Головин повторил свой рекорд результативности — впервые 14 очков он набрал в сезоне 2020/2021. Тогда у него было пять голов и девять передач.
До конца сезона "Монако" осталось провести семь матчей.
Ранее Лайф писал, что Александр Кокорин может вернуться из "Ариса" в "Фиорентину". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.