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16 апреля, 20:55

Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в Тобольск после столкновения с птицами

<p>Вернувшийся в Тобольск самолёт. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/uraltransprok/3191?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Уральская транспортная прокуратура</a></p>

Вернувшийся в Тобольск самолёт. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавший рейсом Тобольск – Санкт-Петербург, вернулся на аэродром вылета из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, посадка воздушного судна прошла благополучно. На борту находилось 73 пассажира, в том числе пятеро детей, а также пять членов экипажа.

"Самолёт отстранён от полётов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", говорится в телеграм-канале ведомства.

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Расчётное время вылета резервного судна — 02:00 (01:00 мск) 17 апреля. Тюменская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью оценки обеспечения орнитологической безопасности полётов.

Ранее Лайф писал, что следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками. К счастью, посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Юлия Коновалова
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