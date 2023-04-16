Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в Тобольск после столкновения с птицами

Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавший рейсом Тобольск – Санкт-Петербург, вернулся на аэродром вылета из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, посадка воздушного судна прошла благополучно. На борту находилось 73 пассажира, в том числе пятеро детей, а также пять членов экипажа.

"Самолёт отстранён от полётов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Расчётное время вылета резервного судна — 02:00 (01:00 мск) 17 апреля. Тюменская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью оценки обеспечения орнитологической безопасности полётов.