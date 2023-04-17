Стамбул предупредили об угрозе затопления некоторых районов водами Мраморного моря

Некоторые районы Стамбула к 2050 году могут оказаться затоплены из-за значительного подъёма уровня Мраморного моря. Об этом рассказал директор Центра исследований климатических изменений при Университете Богазичи Левент Курназ, отметив, что виной всему является таяние ледников и повышение уровня Мирового океана.

"Беспокоиться нужно всем живущим на высоте полуметра-метра над уровнем моря. К 2050 году Мраморное море поднимется как минимум на 50 сантиметров и будут затоплены не только виллы на берегу Босфора. Речь идёт, к примеру, о районе Кадыкёй на азиатской стороне: вход на одноимённую станцию расположен ниже уровня моря, его может затопить ещё до 2050 года в случае сильного шторма", — приводит заявление учёного DHA.

По словам Курназа, остаётся не так много времени, чтобы спасти знаковые для города сооружения. Для этого, как считает учёный, необходимо построить стены, защищающие дворцы Долмабахче и Чираган и другие объекты культуры, которым грозит затопление.