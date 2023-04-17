КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 23:01

Ирину Шейк вновь заметили в компании Леонардо Ди Каприо

Page Six: Ирина Шейк замечена в компании Леонардо Ди Каприо на Coachella

Известная российская модель Ирина Шейк вновь появилась на публике в сопровождении актёра Леонардо Ди Каприо. По информации Page Six, пара была замечена на известной танцевальной вечеринке Coachella.

Компанию звёздам вечером 15 апреля составляла модель Стелла Максвелл.

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Это не первый случай, когда топ-модель и голливудский актёр проводят время вместе. В марте они оказались в центре внимания на звёздной презентации автосалона. При этом не так давно журналисты сообщали, что Ирина Шейк планировала возобновить отношения с отцом шестилетней дочери Леи актёром Брэдли Купером.

Ещё одним нашумевшим событием Голливуда на этой неделе стала весть о том, что актёр Мэттью Макконахи планирует сделать ДНК-тест, чтобы проверить, не является ли он родственником своему коллеге Вуди Харрельсону. Он подозревает, что тот его единокровный брат.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

Ольга Платонова
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