Ирину Шейк вновь заметили в компании Леонардо Ди Каприо

Известная российская модель Ирина Шейк вновь появилась на публике в сопровождении актёра Леонардо Ди Каприо. По информации Page Six, пара была замечена на известной танцевальной вечеринке Coachella.

Компанию звёздам вечером 15 апреля составляла модель Стелла Максвелл.

Это не первый случай, когда топ-модель и голливудский актёр проводят время вместе. В марте они оказались в центре внимания на звёздной презентации автосалона. При этом не так давно журналисты сообщали, что Ирина Шейк планировала возобновить отношения с отцом шестилетней дочери Леи актёром Брэдли Купером.