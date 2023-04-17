Ирину Шейк вновь заметили в компании Леонардо Ди Каприо
Page Six: Ирина Шейк замечена в компании Леонардо Ди Каприо на Coachella
Известная российская модель Ирина Шейк вновь появилась на публике в сопровождении актёра Леонардо Ди Каприо. По информации Page Six, пара была замечена на известной танцевальной вечеринке Coachella.
Компанию звёздам вечером 15 апреля составляла модель Стелла Максвелл.
Это не первый случай, когда топ-модель и голливудский актёр проводят время вместе. В марте они оказались в центре внимания на звёздной презентации автосалона. При этом не так давно журналисты сообщали, что Ирина Шейк планировала возобновить отношения с отцом шестилетней дочери Леи актёром Брэдли Купером.
Ещё одним нашумевшим событием Голливуда на этой неделе стала весть о том, что актёр Мэттью Макконахи планирует сделать ДНК-тест, чтобы проверить, не является ли он родственником своему коллеге Вуди Харрельсону. Он подозревает, что тот его единокровный брат.
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