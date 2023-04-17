Суд Ирана вынес приговоры десяти военным по делу о сбитом украинском лайнере

В Иране вынесли приговор десяти военным, по ошибке сбившим ракетами украинский Boeing 737-800, следовавший из Тегерана в Киев. Об этом сообщает агентство IRNA.

Основным фигурантом судебных разбирательств стал главный управляющий системами ПВО "Тур М-1". Он был приговорён к 13 годам лишения свободы. Из материалов дела следует, что вопреки приказу командования обвиняемый выпустил две ракеты по самолёту "Международных авиалиний Украины" (МАУ), приняв его за "вражескую цель".

Ещё девять военных, которые на момент инцидента несли службу в группе управления ПВО, приговорены к тюремному заключению сроком от полутора до трёх лет. Также все фигуранты дела должны будут выплатить родным погибших денежную компенсацию в размере 150 тысяч долларов за каждого.

Решение иранского суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 20 дней. Кроме того, по ходатайству истцов военная прокуратура продолжит расследование. Его итогом может стать ещё одно уголовное дело против возможных виновных.