Перечислены негативные последствия грядущего повышения активности Солнца

Солнечная активность достигнет очередного максимума в 2023–2024 годах. По словам главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Богачёва, людям с чувствительной кожей нужно будет позаботиться о дополнительных мерах защиты.

Активность Солнца повышается и снижается циклично, полный цикл подъёма и спада составляет одиннадцать лет. Поскольку такие изменения происходят регулярно, учёным легко их прогнозировать. Этот период сопровождается большим числом вспышек и магнитных бурь, также усиливается интенсивность ультрафиолетового излучения, указал специалист.

"Во время пика активности уровень ультрафиолета растёт не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", — предупредил Богачёв в интервью радио Sputnik.

Физик добавил, что увеличение количества магнитных бурь и вспышек на Солнце может отрицательно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления, поэтому следует внимательно относиться к здоровью в этот период. Однако повышение активности Солнца — это норма, а не аномалия, подытожил специалист.