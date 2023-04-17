КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 03:01

Тренер "Торино" Юрич признался, что доволен игрой Миранчука

Главный тренер "Торино" Иван Юрич положительно оценил игру полузащитника команды Алексея Миранчука. В последнем матче с "Салернитаной" (1:1) в чемпионате Италии россиянин отметился голевой передачей.

"Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришёл в аренду, потому что в "Аталанте" он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдаёт голевые передачи", — приводит слова Юрича сайт журналиста Альфредо Педуллы.

При этом тренер назвал сумасшедшими тех, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей.

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Ранее Лайф писал, что полузащитник "Монако" Александр Головин забил седьмой мяч и повторил рекорд результативности во Франции. Теперь на счету россиянина 14 очков по системе "гол + пас".

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Twitter / Torino Football Club

Юлия Коновалова
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