Тренер "Торино" Юрич признался, что доволен игрой Миранчука

Главный тренер "Торино" Иван Юрич положительно оценил игру полузащитника команды Алексея Миранчука. В последнем матче с "Салернитаной" (1:1) в чемпионате Италии россиянин отметился голевой передачей.

"Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришёл в аренду, потому что в "Аталанте" он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдаёт голевые передачи", — приводит слова Юрича сайт журналиста Альфредо Педуллы.

При этом тренер назвал сумасшедшими тех, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей.