Тренер "Торино" Юрич признался, что доволен игрой Миранчука
Главный тренер "Торино" Иван Юрич положительно оценил игру полузащитника команды Алексея Миранчука. В последнем матче с "Салернитаной" (1:1) в чемпионате Италии россиянин отметился голевой передачей.
"Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришёл в аренду, потому что в "Аталанте" он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдаёт голевые передачи", — приводит слова Юрича сайт журналиста Альфредо Педуллы.
При этом тренер назвал сумасшедшими тех, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей.
Ранее Лайф писал, что полузащитник "Монако" Александр Головин забил седьмой мяч и повторил рекорд результативности во Франции. Теперь на счету россиянина 14 очков по системе "гол + пас".
Twitter / Torino Football Club