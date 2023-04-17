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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 03:52
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МО РФ: Войска группировки "Центр" отбили две контратаки ВСУ

Российские военные отбили две контратаки ВСУ — на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесён ракетный удар. Противник понёс потери в живой силе и технике", — сказал Савчук.

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Кроме того, огневое поражение было нанесено взводу 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, который на бронированных машинах пытался вернуть утраченные позиции. Противник был отброшен, добавил начальник пресс-центра. В свою очередь, артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов украинских военных на Красно-Лиманском направлении, а расчёт ПВО уничтожил один беспилотный летательный аппарат.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о срыве батальоном "Восток-Ахмат" наступления ВСУ на Запорожском направлении. Противники были выявлены при помощи беспилотников, после чего по ним отработали из миномётов.

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Юлия Коновалова
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