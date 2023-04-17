В Приангарье водитель ушёл под лёд вместе с машиной
Под Иркутском УАЗ с водителем провалился под лёд Усть-Илимского водохранилища
Усть-Илимское водохранилище, где водитель УАЗа "Патриот" ушёл под лёд вместе с авто. Обложка © Telegram / МЧС38
В Иркутской области спасатели ищут тело водителя, который вместе с автомобилем ушёл под лёд Усть-Илимского водохранилища. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент в районе села Подъеланка: несмотря на запрещающие дорожные знаки, водитель на свой страх и риск решил пересечь акваторию водохранилища на УАЗе "Патриот", однако лёд не выдержал двухтонной машины. В итоге автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда на месте происшествия составляет порядка 30 сантиметров.
"В акватории Усть-Илимского водохранилища ведутся поиски водителя УАЗа "Патриот", погибшего при провале под лёд. К поискам на большой глубине — около 40 метров — планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", — отмечается в сообщении МЧС.
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