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17 апреля, 06:26

В Приангарье водитель ушёл под лёд вместе с машиной

Под Иркутском УАЗ с водителем провалился под лёд Усть-Илимского водохранилища

<p>Усть-Илимское водохранилище, где водитель УАЗа "Патриот" ушёл под лёд вместе с авто. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/irk38mchs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС38</a></p>

Усть-Илимское водохранилище, где водитель УАЗа "Патриот" ушёл под лёд вместе с авто. Обложка © Telegram / МЧС38

В Иркутской области спасатели ищут тело водителя, который вместе с автомобилем ушёл под лёд Усть-Илимского водохранилища. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент в районе села Подъеланка: несмотря на запрещающие дорожные знаки, водитель на свой страх и риск решил пересечь акваторию водохранилища на УАЗе "Патриот", однако лёд не выдержал двухтонной машины. В итоге автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда на месте происшествия составляет порядка 30 сантиметров.

"В акватории Усть-Илимского водохранилища ведутся поиски водителя УАЗа "Патриот", погибшего при провале под лёд. К поискам на большой глубине — около 40 метров — планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", — отмечается в сообщении МЧС.

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Николь Вербер
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