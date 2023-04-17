Два подростка пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

Два подростка пострадали при взрыве неизвестного устройства в Луганской Народной Республике (ЛНР). Инцидент произошёл в посёлке Новодарьевка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"16 апреля в приёмное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлены двое подростков (2008 года рождения) с диагнозом: минно-взрывная травма", — приводит сообщение РИА "Новости".

В МЧС добавили, что у обоих пострадавших многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.