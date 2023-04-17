Два подростка пострадали при взрыве неизвестного устройства в ЛНР
Два подростка ранены при взрыве неизвестного устройства под Ровеньками в ЛНР
Два подростка пострадали при взрыве неизвестного устройства в Луганской Народной Республике (ЛНР). Инцидент произошёл в посёлке Новодарьевка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"16 апреля в приёмное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлены двое подростков (2008 года рождения) с диагнозом: минно-взрывная травма", — приводит сообщение РИА "Новости".
В МЧС добавили, что у обоих пострадавших многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.
Ранее сообщалось, что украинский снаряд попал в детсад в Горловке. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказал мэр города Иван Приходько.
ТАСС / Владимир Гердо