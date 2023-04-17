Российскому газу в Европе отвели место "ресурса нон грата"

Российский газ был объявлен в Европе "ресурсом нон грата". Такое заявление сделал в понедельник посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин, передаёт РИА "Новости".

Он напомнил, что Старый Свет по политическим причинам отказался от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие европейских граждан.

"Недорогой и экологичный природный газ, который добросовестно поставляла Россия европейским потребителям на протяжении десятилетий и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран Евросоюза, по политическим соображениям был объявлен "ресурсом нон грата", — сказал дипломат.