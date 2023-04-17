От рассола до сока трески: 8 напитков, которые сжигают жир и разгоняют метаболизм

Оказывается, похудеть можно не только благодаря регулярным интенсивным тренировкам и правильному питанию, но и с помощью жидкости. О том, какие напитки, помогают сжигать жир и ускоряют метаболизм, в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

"Напитки, которые являются симпатоадреналовыми средствами, как контринсулярный гормон, за счёт работы повышают концентрацию глюкозы в крови. Симпатоадреналовые средства хорошо известны — это кофе, (все напитки из кофеина), какао. Они фактически уменьшают аппетит", — пояснила эксперт.

По её словам, в этом случае идёт активация других контринсулярных гормонов, например щитовидной железы, за счёт чего происходит сжигание жира. Также огромную пользу для организма несёт и сок квашеной капусты. Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. Он богат антиоксидантами, железом, молибденом, магнием, медью и содержит другие антиканцерогены. Причём этот рассол полезнее его свежего аналога.

"Витамин С активирует обменные процессы. По сути, это природный биохакинг, который активирует обмен веществ. Сок квашеной капусты содержит молочную кислоту, хлорогеновую кислоту, яблочную, янтарную (если в капусту добавлялись яблоки). Этот сок можно отдельно сливать и пить," — отметила врач.

Диетолог Марият Мухина рассказала о напитках, которые помогут сжечь жир и ускорят метаболизм. Фото © Предоставлено LIFE

Также диетолог посоветовала обратить внимание на лекарственный напиток из барбариса. Он содержит берберис — алкалоид, который снижает уровень глюкозы в крови со вторым уровнем диабета, улучшает отток желчи, улучшает работу печени и является мощным гепатопротектором.

Кстати, если в обычную воду добавить куркуму, то получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Кроме того, не стоит забывать и о рыбьем жире, который можно найти в виде сока из консервов печени трески. Полноценная суточная доза — одна чайная ложка. Помимо этого, числе полезных напитков ещё сибирский женьшень, с которым лучше быть осторожнее, так как он повышает давление; а также пажитник (хельба).

"Пажитник в русской медицине и хельба — в латинской. Он не повышает давление, на вкус сладкий. Он мощно активирует железы внутренней секреции и эффективно выводит токсины. Когда организм улучшается, необходимо вывести эти "окурки", а пажитник прекрасно с этим справляется", — добавила Мухина.