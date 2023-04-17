Москвич нашёл снаряды ВОВ и перенёс их на дачу, к нему экстренно выехали сапёры
Мужчина нашёл у дороги снаряды ВОВ и перенёс их на садовый участок в "Дыбино"
Мужчина обнаружил несколько снарядов времён Великой Отечественной войны возле дороги у московского садового товарищества "Дыбино" и перенёс их к себе на участок. Об этом пишет SHOT.
Уже потом он понял, что снаряды могут сдетонировать, поэтому вызвал экстренные службы. В посёлок отправлена группа сапёров, предстоит выяснить, какую опасность представляет собой находка.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области двое подростков пострадали, пытаясь разобрать ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в мусоре.
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