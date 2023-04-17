КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 08:12

Москвич нашёл снаряды ВОВ и перенёс их на дачу, к нему экстренно выехали сапёры

Мужчина нашёл у дороги снаряды ВОВ и перенёс их на садовый участок в "Дыбино"

Мужчина обнаружил несколько снарядов времён Великой Отечественной войны возле дороги у московского садового товарищества "Дыбино" и перенёс их к себе на участок. Об этом пишет SHOT.

Уже потом он понял, что снаряды могут сдетонировать, поэтому вызвал экстренные службы. В посёлок отправлена группа сапёров, предстоит выяснить, какую опасность представляет собой находка.

"Бомбой" на BMW украинской блогерши в Москве оказался GPS-трекер от бывшего бойфренда

"Бомбой" на BMW украинской блогерши в Москве оказался GPS-трекер от бывшего бойфренда

Ранее сообщалось, что в Белгородской области двое подростков пострадали, пытаясь разобрать ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны, который нашли в мусоре.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров