В России предложили новое бюджетное правило

Российские экономисты призвали перестать копить средства от избыточных нефтегазовых доходов, передаваемых в Фонд национального благосостояния, в иностранной валюте и предложили размещать их на депозитах Центробанка в рублях. Такую альтернативу предложил экономист ЦБ, передаёт РБК.

Так, выступая на сессии "Проблемы бюджетной политики" 13 апреля, экономист Вадим Грищенко из департамента исследований и прогнозирования Банка России представил конфигурацию бюджетного правила, разработанную в соавторстве с Григорием Жирновым из ВШЭ и Василием Ткачёвым из МГИМО. Эксперты выяснили, что она стабилизирует макроэкономические параметры и снизит риски для финансовой стабильности. Так, если класть средства под процент, равный ключевой ставке, можно будет быстрее пополнить ФНБ и сохранить его платёжеспособность. По мнению экономистов, нужно начислять проценты, пока ликвидная часть фонда, которая составляет 4,5%, не увеличится до предельного объёма в 10% от ВВП, благодаря чему к 2040 году удастся накопить на пять триллионов рублей больше.

Бюджетное правило ввели в России в 2004 году с целью снизить зависимость курса рубля и доходов бюджета от колебаний цен на нефть. Исходя из дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов Минфин покупал или продавал часть валюты из ФНБ, сдерживая укрепление рубля. После введения санкций, ограничивающих операции с иностранной валютой, правило было изменено: власти перестали покупать доллары, после чего нефтегазовые доходы, превышающие уровень в восемь триллионов рублей в год, стали пополнять ФНБ с помощью покупки китайских юаней.

Если инициатива будет поддержана властью, Минфин больше не сможет влиять на рынок валют. При этом авторы проекта уверены, что со сглаживанием колебаний курса сможет справиться и частный сектор, приобретающий доллары при высоких ценах на нефть и крепком курсе рубля и продающий их при падении цен на нефть и ослаблении курса.