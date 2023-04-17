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17 апреля, 09:06

Киркоров узнал, кто был Хомяком на шоу "Маска", и чуть не рухнул в обморок

Разоблачение Хомяка на "Маске" шокировало Киркорова: Чуть сознание не потерял

<p>Филипп Киркоров и Хомяк на шоу "Маска". Обложка © <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2758537/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ</a></p>

Филипп Киркоров и Хомяк на шоу "Маска". Обложка © НТВ

Гусеничка, Пудель и Хомяк стали кандидатами на выбывание в десятом выпуске шоу "Маска". Второго из них спасли зрители, а первую — члены жюри. В итоге снять костюм и показать своё истинное лицо пришлось Хомяку.

Под маской скрывалась Анита Цой, и это особенно шокировало Филиппа Киркорова. Король российской эстрады даже признался, что почти потерял сознание. При этом, перед тем как Хомяк снял маску, судьи выдвинули финальные версии. Алексей Воробьёв, Валерия и Тимур Родригез были уверены, что это Анита Цой, но председатель жюри категорически назвал коллег сумасшедшими и отверг это предположение.

"Анит, ты понимаешь, в чём дело. Я же почему запретил твоё имя произносить? Потому что оно везде мне мерещилось, они меня всё время поднимали на смех. И я издал приказ, что это имя больше не произносится. И когда сейчас сняли маску, а под маской оказалась ты, я чуть сознание не потерял", — сказал Филипп.

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Никита Никонов
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