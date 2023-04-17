Киркоров узнал, кто был Хомяком на шоу "Маска", и чуть не рухнул в обморок

Под маской скрывалась Анита Цой, и это особенно шокировало Филиппа Киркорова. Король российской эстрады даже признался, что почти потерял сознание. При этом, перед тем как Хомяк снял маску, судьи выдвинули финальные версии. Алексей Воробьёв, Валерия и Тимур Родригез были уверены, что это Анита Цой, но председатель жюри категорически назвал коллег сумасшедшими и отверг это предположение.

"Анит, ты понимаешь, в чём дело. Я же почему запретил твоё имя произносить? Потому что оно везде мне мерещилось, они меня всё время поднимали на смех. И я издал приказ, что это имя больше не произносится. И когда сейчас сняли маску, а под маской оказалась ты, я чуть сознание не потерял", — сказал Филипп.