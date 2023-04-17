Начальника ГИБДД Ивделя арестовали за взятку

Суд заключил под стражу начальника ГИБДД города Ивделя Максима Анисимкова, который обвиняется в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

"Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику отдела ГИБДД города Ивделя Максиму Анисимкову. Органами предварительного расследования Анисимков обвиняется в преступлении, предусмотренном п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", — говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана до 11 июня включительно. Анисимкова задержали на прошлой неделе. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. По предварительным данным, взятку в размере 120 тысяч рублей ему дал работник компании, которая занимается сдачей в аренду квадроциклов и снегоходов. Анисимков должен был закрыть глаза на административные правонарушения.