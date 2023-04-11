Более 20 ростовских полицейских подозреваются в организации преступного сообщества

В Ростовской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества, в которое входили в том числе сотрудники регионального ГУ МВД. Следственный комитет сообщает, что всего в деле более 20 фигурантов.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, получении взятки. В числе фигурантов более 20 человек", — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, преступное сообщество действовало с июля 2015 года. Руководил им экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко, в числе участников были как полицейские, так и гражданские жители.

Они получали от бизнесменов взятки за непривлечение к ответственности — сумма "обязательного платежа" варьировалась от 3 до 50 тысяч рублей в месяц и зависела от количества торговых точек, которыми владели предприниматели.

"В результате указанной преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей", — добавили в СК.