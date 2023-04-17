В России призвали сделать бесплатным обслуживание карт "Мир"

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Банку России сделать бесплатным обслуживание всех карт "Мир" на период действия западных санкций. Соответствующее письмо он направил главе регулятора Эльвире Набиуллиной, его приводит RT.

В документе политолог указал, что платёжная система помогла россиянам частично преодолеть последствия введённых против российского банковского сектора санкций, однако некоторые банки, особенно в провинции, взимают плату за обслуживание карт или ставят ряд условий для бесплатного обслуживания вроде операций на определённые суммы.

"В связи с этим прошу вас совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт "Мир" российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против российской банковской системы и ограничений, введённых со стороны глобальных платёжных систем Visa и Mastercard", — призвал Орлов.